نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة بالأسود اللامع

القاهرة - لايف ستايل نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام. وتألقت نانسي عجرم بإطلالة سوداء أنيقة، مرتدية فستانا بأكمام مكشوفة، ومرصعا باللون الذهبي اللامع. وتركت شعرها البني منسدلا بطريقة مميزة مما جذب إعجاب متابعيها. وارتدت نانسي عجرم بعض المجوهرات الأنيقة في اليد والأذن. Advertisements وأما من الناحية الجمالية فوضعت الألوان الهادئة للشفاه وفوق العين. قد يهمك أيضا: نانسي عجرم تحتفل مع عائلتها في حديقة منزلها مفاجأة بشأن قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

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