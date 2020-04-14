«هنغني كمان وكمان» لـ إليسا تتخطى المليون الثاني على يوتيوب

حققت النجمة إليسا بأغنيتها الجديدة "هنغني كمان وكمان" أكثر من 2 مليون و500 الف مشاهدة على موقع يوتيوب عقب يومين من طرحها فقط، وهي أولى أغاني ألبومها الجديد الذي لم تستقر بعد على عنوانه.

أغنية "هنغني كمان وكمان" من كلمات: شادي نور، وألحان وفواصل موسيقية: محمد يحيي، توزيع: إلهامي دهيمة تسجيل: استديو هادي شرارة، وميكس وماسترينغ: إيلي بربر.

تقول كلمات الأغنية: "لما نروح ونسافر حتة بعيدة.. لما بندخل قصة حب جديدة.. لما بنتجمع في مناسبة سعيدة.. بنغنى.. لما نطير مالفرحة لعالم تانى.. لما تضيق الدنيا علينا ونعانى.. لما بنفصل م الدنيا دي ثوانى.. بنغنى.. هنعيش لسه ياما ونشوف.. هنعيش تحت أى ظروف.. هنعيش لسه ياما ونشوف.. هنعيش يللا بينا نعيش.. هنغنى كمان وكمان.. وهنرقص عالاحزان.. ويا دنيا جنان بجنان....ويا دنيا جنان بجنان".

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