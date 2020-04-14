زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها بالجلد الأسود

نشرت رانيا أبو النصر زوجة الفنانة ماجد المصري، مجموعة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام. وتألقت رانيا أبو النصر بإطلالة على أحدث صيحات الموضة، مرتدية بدلة أنيقة باللون الأسود الجلد، مع حذاء أسود أنيقا. وارتدت زوجة ماجد المصري نظارة كبيرة الحجم خطفت بها الأنظار، مع ترك شعرها الأسود الحريري منسدلا على كتفيها. ووضعت المكياج الجريء المعتمد على الألوان الداكنة على الشفاه والعين. Advertisements قد يهمك أيضا: زوجة ماجد المصري توجه له رسالة رومانسية ماجد المصري يبدأ تصوير «الوجه الآخر» مطلع نيسان

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