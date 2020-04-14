هبة مجدي تبهر متابعيها بإطلالة كلاسيكية ناعمة بالشيفون المنقط

القاهرة - لايف ستايل
نشرت الفنانة هبة مجدي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كلاسيكية أنيقة.
وظهرت بها هبة مجدي، بقميص أنيق ومميز من الشيفون باللون الزينى الفاتح، ويتميز بالنقاط السوداء التى تبرز جمالها، ومرتديه ببنطالا أنيقا باللون الزيتى الذي يبرز عن جمالها.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هبة مجدي في المكياج على البنى الفاتح للعيون الذي يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الذي يتناسب مع إطلالتها.
كما تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة أنيقة وناعمة تبرز عن جمال أنوثتها.
وأختارت وضع اكسسوارات بسيطة تتنايب مع إطلالتها الكلاسيكية الناعمة، عبارة عن قرط صغير باللون الذهبي
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