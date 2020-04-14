عزيز الشافعى يكشف كواليس «يا أبوبالطو أبيض»

«يا أبو بالطو أبيض» أغنية جديدة طرحها الملحن عزيز الشافعي قبل قليل، على موقع الموسيقي "ساوند كلاود" من ألحانه وغناء الفنان مدحت صالح وتأليف عمر طاهر، تمهيدا لطرحها مصورة خلال الأيام المقبلة.

الأغنية من فكرة وتأليف عمر طاهر عن طريق الشركة المنتجة للأغنية وتم ترشيح عزيز الشافعي لتقديم ألحانها والموزع كريم عبدالوهاب لتقديم التوزيع الموسيقي لها.

وكشف عزيز الشافعي، كواليس الأغنية قائلا: حدثني عمر طاهر عن فكرة تقديم أغنية للأطباء وبدأت في عمل الشكل الموسيقي لها وتم تسجيل الأغنية في ثلاثة استوديوهات منعا للتجمعات، وسجل مدحت صالح صوته على الأغنية في الاستوديو الخاص به أمس.

وأضاف: الأغنية استغرق تحضيرها أربعة أيام فقط ويتم الآن لمدة يومين تصوير الأغنية في عدد من المستشفيات؛ دعما للأطباء لما يقدمان حاليا من عمل بطولي في مواجهة وباء فيروس كورونا.

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