شاهد أحلام تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

تشارك الفنانة الإماراتية أحلام جمهورها بالعديد من الصور والفيديوهات، من حياتها الشخصية والمهنية، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
احتفلت أحلام بعيد ميلاد ابنتها "لولو"، حيث نشرت مقطع فيديو من الاحتفال عبر حسابها على Instagram، وعلّقت كاتبة: "حبيبة أمها كل عام وأنتي نور قلبي وعيوني بنتي الغالية لولو يارب كل أيامك سعاده وهناء وأشوفك في أعلى المناصب وازفك عروس".
يشار إلى أنه تم إلغاء حفل أحلام الذي كان من المقرر إقامته منتصف مارس الماضي في السعودية بمشاركة عبد الله الرويشد ومساعد البلوشي، بسبب فيروس كورونا.
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