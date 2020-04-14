أحمد الفيشاوي وزوجته بالكمامة خارج المنزل

يحرص الفنان أحمد الفيشاوي على مشاركة جمهوره بالعديد من الصور والفيديوهات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

نشر الفيشاوي عبر حسابه على Instagram، صورة جديدة له جمعته بزوجته خارج المنزل، وظهر في الصورة مرتديا كمامة، وكذلك زوجته، التزاما بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وعلّق كاتبا: "لو ضروري نخرج يبقي نِحمي نفسنا ونحمي غيرنا".

على جانب آخر، عرض لأحمد الفيشاوي مؤخرا فيلم "يوم وليلة" من بطولة خالد النبوي، ودرة، وحنان مطاوع، ‏وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة ‏العيلي، وشادي أسعد‎.‎

‎"‎يوم وليلة" من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي وشركة الريماس ‏للإنتاج الفني، ‏إشراف عام ريمون رمسيس ومشرف على الإنتاج عبدالله منصور ولاين برديوسر فدوى رفيق‎.‎

وتدور أحداث الفيلم في يوم وليلة ‏بحي السيدة ‏زينب أشهر الأحياء الشعبية في مصر‎.

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