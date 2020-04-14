حميد الشاعرى يحيى حفلًا غنائيًا «أون لاين» الخميس المقبل

أعلن النجم حميد الشاعري عن نيته لإحياء حفل غنائي عبر الإنترنت لجمهوره، وذلك عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن يبث الحفل يوم الخميس المقبل، الموافق 16 أبريل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، ويبث الحفل على إحدى صفحات شركات الاتصالات المصرية عبر موقعي "فيسبوك" و"يوتيوب".

وكان "الكابو" سيحيي حفلا غنائيا يوم 13 مارس الماضي، داخل نادي الشمس الرياضي، ولكن تم تأجيل الحفل لأجل غير مسمى بسبب وقف كافة النشاطات الفنية والثقافية بقرار من مجلس الوزراء المصري للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد- 19" المنتشر في مصر ودول العالم.

وفي سياق مختلف انتهى مؤخرا حميد الشاعري من تسجيل أغنية جديدة تجمعه بالمطرب مصطفى قمر، ومن المقرر طرحها على طريقة الديو، وتعاون فيها مع الشاعر الغنائى سامح العجمى، والملحن أشرف سالم، ومن المقرر طرحها ضمن أغنيات ألبوم حميد الشاعري الجديد.

وقارب حميد الشاعري على إنهاء تسجيل أغنيات ألبومه الجديد، والذي لم يستقر بعد على عنوانه النهائي، ويمكث هذه الفترة في الاستديو الخاص به؛ لينتهي من اختيار الأغاني التي سيضعها في الألبوم.

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ويتعاون الشاعري خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين الشباب، الذين يتعاون معهم لأول مرة على مستوى الغناء، بالإضافة إلى تعاونه مع عدد آخر من ذوي الخبرة في صناعة الموسيقا، والذي يحاول خلاله إظهار حالة شبابية جديدة عليه يفاجئ جمهوره من خلال الأغنيات التي يختار تقديمها.

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