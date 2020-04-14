لطيفة تنشر تفاصيل يومياتها خلال الفترة التي قضتها في الحجر الصحي

القاهرة - لايف ستايل
كشفت الفنانة التونسية لطيفة، أنها لا تشعر بالملل وتقضي وقتها في قراءة القرآن الكريم وممارسة الرياضة، وتشعر بسعادة كبيرة وهي داخل منزلها.وأضافت عبر شريط فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي سواء عبر «تويتر» أو «انستغرام» أو «فيسبوك»، قائلة: «الشمس هي الحاجة الحلوة في الدنيا كلها، الواحد يتمتع بيها وبتعطيه قوة و أمل و فرحة و إيمان بالله سبحانه، وتتساءل لطيفة مستغربة «من قال إن الجلوس في الدار شيء صعب وحاجة وحشة؟ صراحة نتسلى كل يوم ونمارس رياضة ونغني ونقرأ القرآن الكريم، نجلس ونتمتع مع أهالينا».
ووضعت الفنانة التونسية عنوان طويل للفيديو، قائلة: «صباح الأمل استمتعوا بالشمس وبالبيت والعيلة على أمل ببكرة أجمل».وكانت لطيفة تخوفت من أن تكون قد أصيبت بفيروس كورونا الأمر الذي جعلها تخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوم للتأكد من سلامتها داخل منزلها، فتأكدت بعدها أن الأمر كان فقط نزلة برد عادية لاتدع للقلق.
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