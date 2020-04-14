شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج ياسر سامى: ننافس الدراما العالمية بمسلسل "النهاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المخرج ياسر سامى عن سعادته البالغة بانبهار الجمهور ببرومو مسلسل "النهاية"، من بطولة يوسف الشريف، معلقا فى تصريحاته لـ"الخليج 365": "إنه ليس بغريب على الجمهور المصرى بأن يستوعب ما يتم فى هذا المسلسل من مجهود واختلاف وتميز، حيث إنه أول مسلسل فى الوطن العربى يقوم بعمل الدراما المستقبلية بالشكل الحرفى الذى ينافس به الدراما العالمية من حيث كوالتى التصوير والجرافيك والأداء التمثيلى والملابس وأماكن التصوير".

وأضاف مخرج "النهاية" أن تصوير هذا المسلسل يشهد مجهودا جبارا من كل القائمين عليه، ويتبقى للانتهاء من تصويره ما يقرب من 20 يوما.

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مسلسل "النهاية" يدور حول حروب الجيل الرابع، والحروب الإلكترونية، وأحداث افتراضية فى عالم جديد خلال حقبة زمنية لم يرها العالم من قبل، والمسلسل فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ومن المقرر عرضه على شبكة قنوات ON ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق ومحمد لطفى وسهر الصايغ وناهد السباعى وحسام داغر، وعدد آخر من الفنانين، ويعد من الأعمال المرتقبة لاسيما وأنه جديد على الدراما وينتمى لنوعية أعمال الخيال العلمى، حيث تدور أحداثه فى عالم افتراضى عام 2121.

ويعود النجم يوسف الشريف بـ"النهاية" إلى الدراما للمنافسة به في موسم رمضان المقبل، وذلك بعد غياب عامين منذ تقديمه مسلسل "كفر دلهاب"، الذى شارك فى بطولته روجينا، ومحمد رياض، وسهر الصايغ، رامز أمير، وسامى مغاورى، ورانيا الخطيب، وهادى الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخى، منى ممدوح، إسماعيل شرف، مى القاضى، ومن إنتاج تامر مرسى، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.