شكرا لقرائتكم خبر عن كاتي بيري تلمح لنقل إقامتها فى لاس فيجاس.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختار العديد من النجوم والفنانين والمشاهير الإقامة في لاس فيجاس وأبرزهم ليدي جاجا و ماريا كاري وبريتني سبيرز، وكانت آخرهم النجمة العالمية كاتي بيري التي المحت خلال محادثة أمس مع معجبيها علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك" انها ستقيم في لاس فيجاس .

فالنجمة العالمية كاتي بيري ذات ال (35 عاما) التي تنتظر طفلها الأولي من خطيبها النجم العالمي أورلاندو بلوم قالت إنها تسعي للموازنة بين كونها "أم" وإنجاز المزيد من أعمالها الفنية وتريد مواصلة حياتها بشكل براق بأحياء الحفلات الضخمة المذهلة وقد تكون إقامتها في لاس فيجاس هي الحل الأمثل لها، وذلك حسب موقع "أي بي سي نيوز راديو".

وقد أخبرت مصادر لصحيفة لاس فيجاس ريفيو جورنال قبل عام أن كاتي بيري تقوم بجولة غيررسمية في "Colosseum at Caesars Palace" وكان بصحبتها إحدي مسئولي المكان لمناقشة إقامة محتملة للنجمة الشهيرة.

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يذكر أن كاتي بيري كشفت مؤخرا مع خطيبها النجم العالمي أورلاندو بلوم عن جنس مولودهما الأول الذي كشفوا عن انتظاره في بداية شهرمارس الماضي، فقد فاجأت كاتي بيري محبيها بأنها ستكون أم لـ " فتاة " ، فنشرت كاتي علي " إنستجرام " صورة لأورلاندو وعلي وجهه الكثير من فقاعات الصابون ذات اللون الوردي الفاتح وعلقت علي الصورة و كتبت: "أنها فتاة "، وقد انهالت التعليقات علي صورة أورلاندو بلوم بالتهنئة، وما لفت الأنظار أن مصمم الأزياء الشهير جيرمي سكوت علق علي الصورة فكتب لن استطيع الانتظار لأصمم ملابسها .