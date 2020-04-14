شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى علاء مع زوجها يوسف الشريف في كواليس تصوير " النهاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الكاتبة إنجى علاء، جمهورها صور لها برفقة زوجها يوسف الشريف، من كواليس تصوير مسلسل "النهاية"، عبر حسابها على تويتر، وكتبت على الصور، قائلة:" من كواليس تصوير مسلسل النهاية".



إنجى علاء

وتصدر برومو مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف الذى طرحته شركة سينرجى أمس الاثنين، تريند يوتيوب واحتل المركز الأول في أقل من 22 ساعة وذلك تمهيداً لعرض العمل فى شهر رمضان المقبل.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه على شبكة قنوات ON ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، ويعد من الأعمال المرتقبة لاسيما وأنه جديد على الدراما وينتمى لنوعية أعمال الخيال العلمى، حيث تدور أحداثه فى عالم افتراضى عام 2120.

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ويعود النجم يوسف الشريف بـ"النهاية" إلى الدراما للمنافسة به في موسم رمضان المقبل، وذلك بعد غياب عامين منذ تقديمه مسلسل "كفر دلهاب"، الذى شارك فى بطولته روجينا، ومحمد رياض، وسهر الصايغ، رامز أمير، وسامى مغاورى، ورانيا الخطيب، وهادى الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخى، منى ممدوح، إسماعيل شرف، مى القاضى، ومن إنتاج تامر مرسى، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.

وقد علق عمرو سمير عاطف، مؤلف مسلسل "النهاية"، على ردود الفعل الأولى على برومو المسلسل للنجم يوسف الشريف، والذى يدور حول حروب الجيل الرابع، والحروب الإلكترونية، وأحداث افتراضية فى عالم جديد خلال حقبة زمنية لم يرها العالم من قبل، وتوقع البعض أن يكون العمل مقتبسًا من أحد أعمال الخيال العلمى الشهيرة، إلا أن مؤلف العمل رد على كل هذه الأقاويل وفندها.

وقال عمرو سمير عاطف عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: "إيه ده؟ روبوت؟ يبقي أكيد متاخد من ترمينيتور.. إيه ده؟ روبوت وعايز يدمر العالم؟ يبقي أكيد متاخد من ويست ورلد.. إيه ده؟ الناس عايزة تدمر الروبوتس؟ يبقي أكيد متاخد من اني ماتريكس.. في الحقيقة إنه مش متاخد من أي حاجة.. أنا عارف إن دي حاجة ممكن تضايق ناس كتير.. بس أنا آسف هي دي الحقيقة".