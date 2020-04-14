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شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة مدح بين شريهان وسمية الخشاب بعد فيديو "سك على الموضوع".. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة شريهان علي إبداء إعجابها بالنجمة سمية الخشاب وذلك بعدما قدمت سمية فيديو قامت فيه بتقليد شريهان في فوازير سك علي الموضوع، حيث كتبت شريهان على حسابها بانستجرام لسمية:" انتي جميلة شكرا ياحبيبتي"، لترد سمية الخشاب قائلة:" ربنا يخليكي لينا يانجمة قلوب الوطن العربي كل سنة وانتي في قلوبنا".
وكانت الفنانة سمية الخشاب، حرصت على مشاركة فيديو عبر حسابها بموقع تويتر، تقلد فيه الفنانة شريهان في أغنية "سك على الموضوع" التي غنتها في فوازير رمضان "حاجات ومحتاجات"، وقالت الفنانة سمية الخشاب، إلى الفنانة القديرة شريهان عبر حسابها بموقع تويتر:"وحشتينا".
وتستعد الفنانة سمية الخشاب لتصوير فيلمها الجديد الذى يحمل عنوان "صابر وراضى" والذى يجمعها مع النجم أحمد آدم بعد غياب 5 سنوات عن السينما، لكن الأوضاع بسبب فيروس كورونا المستجد، أوقفت تحضيراته فى الوقت الحالى، ويعود صناع الفيلم لتحضيراته مرة أخرى بعد شهر رمضان المقبل.
كانت آخر اعمال سمية الخشاب السينمائية فيلم "الليلة الكبيرة" للمخرج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عبد الله، وشارك في بطولته كل من الفنان عمرو عبد الجليل والفنان أحمد رزق، وزنية ووفاء عامر ومحمد لطفى وآخرون من النجوم والذى عرض في عام 2015.
تعليق شريهان لسمية الخشاب
تعليق سمية
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