شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس تصوير مشاهد البروفيسور فى الموسم الرابع لـ La Casa De Papel والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع مسلسل La Casa De Papel، أن يستحوذ على أنظار العالم الفترة الماضية، وذلك بعد طرح الموسم الرابع من العمل، الذى تصدر التريندات العالمية، لعدة أيام متتالية، كما حصل الموسم الجديد من العمل على تقييمات جيدة تراوحت بيت 7 و 8 على موقع "imdb"، ولذلك كشفت الشبكة عن مجموعة من الصور لـ بطل المسلسل ألفارو مورتي، الذى يلعب دور البروفيسور، وذلك أثناء استعداده لتصوير بعض المشاهد المختلفة فى العمل.

وأعلن موقع " parrot analytics"، أن المسلسل الأسبانى الأشهر La Casa De Papel، هو الأعلى مشاهدة، حيث أنه استطاع فى الفترة من 3 إلى 5 أبريل الجارى، أن يحقق نسبة مشاهدة وصلت إلى 31.75 مرة أعلى من متوسط مشاهدة أى سلسلة عالمية أخرى على مستوى العالم، متغلبًا على كل من مسلسلات مثل Game of Thrones و The Walking Dead و Brooklyn Nine-Nine و Westworld.



La Casa De Papel

ومقارنة بالأيام الثلاثة الأولى من طرح الموسم الثالث من La Casa De Papel، كان الطلب خلال الأيام الثلاثة الأولى من الموسم الرابع أعلى بشكل ملحوظ، ووصل الفارق بينهما إلى 36.6٪، عن الموسم الثالث من العمل، فى الفترة من 19 إلى 21 يوليو 2019، حيث وصلت نسبة مشاهدته إلى 23.24، وكان رابع أكثر سلسلة مشاهدة على مستوى العالم، وفقا لـ موقع " parrot analytics ".

الموسم الرابع من La Casa De Papel، اتسم بسرعة الأحداث، والتغييرات المفاجئة، التى لن يتخيلها متابعو المسلسل من أولى حلقاته التى طرحت فى 2 مايو من عام 2017، وسيعد هذا الموسم نقلة جديدة فى المسلسل.

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الموسم الجديد دار حول خلق الفوضى، من خارج البنك المركزى الإسبانى، وذلك لمساعدة المجموعة، التى يقوم بها قائد المجموعة البروفيسور، بالإضافة إلى بعض الفوضى من داخل البنك والتى ستؤدى إلى كوارث، دفع الكل ثمنها.

ومن أهم أحداث الموسم الرابع، موت نيروبى، التى تعد من أهم أفراد المجموعة فى الحلقة السادسة من العمل، مما أدى إلى تكاتف أفراد المجموعة، لأتمام المهمة، والانتهاء منها، جنبا إلى الانتقام من غانديا، الذى قام بـ قتلها.



La Casa De Papel



La Casa De Papel