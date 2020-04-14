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10 صور جديدة من حفل أندريا بوتشيلي بكاتدرائية دومو ميلان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم مغني الأوبرا الشهير أندريا بوتشيلي، عرضًا رائعًا بمناسبة عيد الفصح من كاتدرائية دومو ميلان بميلانو في إيطاليا، حيث قدم الموسيقي البالغ من العمر 62 عامًا أداءً مؤثرًا للعطلة الدينية، وسط جائحة الفيروسات التاجية وحالات الإغلاق في جميع أنحاء العالم وتصدر الحفل التريند رقم ١٠ علي مستوي العالم فيما تابعه ٢٦ مليون متابع حول العالم في البث المباشر للحفل، واشاد بالحفل عدد من المشاهير منهم كيم كارداشيان وهيو جاكمان ووكالي كوكو. 

 

وكان أندريا والعازف إيمانويل فيانيلي وطاقم التصوير هم الوحيدون من حوله أثناء تصويرهم للأداء الغنائي وهو الحفل الذي جاء بعنوان "Bocelli: Music for Hope" ومن تم بث الحفل كاملا على قناة بوتشلي الموجودة على موقع الفيديو لشهير "YouTube" .

 

يذكر أن مغني الأوبرا الشهير أندريا بوتشيلي الذي فقد بصره في سن الـ 13 ، لم يترك مشاكله الصحية تقف أمام تحقيق نجاحات مذهلة في مجال الموسيقي و الغناء ، و اصبح واحد من أهم واشهر صناع الموسيقي و في العالم، ومن أبرز الجوائز التي نالها "Golden Camera" و" Muz-TV Music Awards" و"RTL Golden Lion Awards"، كما نال نجمة بممشي المشاهير عام 2010 تخليدًا لتاريخه الفني المذهل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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