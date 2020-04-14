- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن نجم مسلسل Game Of Thrones يعلن تعافيه من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الممثل العالمي كريستوفر هيفجو، صاحب شخصية "تورمند" في المسلسل الشهير Game Of Thrones، عن تعافيه بشكل كامل من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد خضوعه عدة أسابيع للحجر الصحي بصحبه زوجته.
ونشر "تورمند" صورة له بصحبه زوجته عبر حسابه بموقع إنستجرام، ليعلن شفاءه من المرض بشكل كامل، وكتب قائلاً: "لقد تعافينا تماماً وبصحة جيدة بعد إصابتي بفيروس كورونا، بعد عدة أسابيع من الحجر الصحي داخل المنزل، أصبحنا في النهاية أمنين وسليمين من المرض، كنا محظوظين لأننا التزمنا بالتعليمات مبكرًا في بداية الإصابة، نرسل حبنا ودعمنا لكل المصابين بالفيروس في جميع انحاء العالم، شكرا على دعمكم لنا، وتذكروا دائمًا أن تتخطوا كل الاحتياطات اللازمة وتغسلوا أيديكم".
وكان هيفجو، قد أعلن إصابته بالفيروس القاتل في منتصف مارس الماضي، وسرعان ما قام بعملية الحجر الصحي مع زوجته لعدن تفاقم الوضع بشكل أكبر مع عائلاتهم وأصدقائهم.
كريستوفر هيفجو وزوجته بعد تعافيهم
وعلى سياق آخر، انضم هيفجو، للموسم الثاني من مسلسل الدراما والخيال The Witcher، المقرر أن يعرض نهاية العام الجارى عبر شبكة قنوات نتفليكس.
الممثل العالمي كريستوفر هيفجو
وأشتهر الممثل العالمى كريستوفر هيفجو، بشخصية تورمند فى المسلسل الأسطورى Game of Thrones، وجسد شخصية أحد رجال ما وراء الجدار من الموسم الثالث وحتى الموسم الأخير من السلسلة الذى أنتهى عرضه فى مايو الماضي.
كريستوفر هيفجو
كانت هذه تفاصيل خبر نجم مسلسل Game Of Thrones يعلن تعافيه من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.