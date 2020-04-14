شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان فينسيا يفتح باب التقديم للمشاركة فى ورشة فاينال كات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى عن فتح باب التقديم لمشاركة مشروعات الأفلام فى ورشة فاينال كات فينيسيا، ويستمر فى تقديم الجوائز للمشروعات العربية مهرجان الجونة السينمائى وإحدى الشركات الخاصة، الشريكان فى مركز السينما العربية.

كما أنها السنة الرابعة التى يقدم فيها مهرجان الجونة جائزته، وهى دعم مادى بقيمة 5000 دولار لأحد المشروعات العربية، بالإضافة إلى دعوة لمشاركة المشروع الفائز فى منصة الجونة السينمائية، وفى السنوات الماضية ذهبت جائزة الجونة إلى الحديث عن الأشجار لـصهيب قسم البارى وملكية مشتركة لـليلى الكيلانى، وميكا لـإسماعيل فروخي.

مهرجان الجونة السينمائى، يقدم جوائز مادية لمشروعات الأفلام العربية فى المنصات العالمية، مثل سوق وملتقى مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، ومنتدى الإنتاج اللاتينى العربى المشترك وملتقى بيروت السينمائى، ومنصة الجونة السينمائية، هذا بالإضافة إلى فاينال كات فينيسيا.

Advertisements

ورشة فاينال كات فينيسيا فى نسختها الثامنة تدعم الأفلام فى مرحلة ما بعد الإنتاج من قارة إفريقيا والعراق والأردن ولبنان وفلسطين وسوريا، من خلال عرض مشاريع الأفلام التى تم اختيارها للمشاركة بالورشة أمام مجموعة المنتجين، الموزعين ومبرمجى المهرجانات السينمائية، وتُختتم الورشة بمنح جوائز للأفلام الفائزة لدعمها فى مرحلة ما بعد الإنتاج.

الهدف من فاينال كات فينيسيا هو تطوير دور مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى ليكون جسراً يدعم صناعة أفلام مستقلة جيدة فنياً من هذه الدول، من خلال توفير مساعدة فعالة وذات تأثير على الإنتاج السينمائى، ودعم المنافسة بين الأفلام على مستوى السوق الدولي.

مركز السينما العربية مؤسسة غير ربحية مسجلة فى أمستردام تأسست فى 2015 بهدف الترويج للسينما العربية، ويوفر مركز السينما العربية لصناع السينما العربية، نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما فى أنحاء العالم، عبر عدد من الفاعليات التى يقيمها وتتيح تكوين شبكات الأعمال مع ممثلى الشركات والمؤسسات فى مجالات الإنتاج المشترك، التوزيع الخارجى وغيرها، وتتنوع أنشطة مركز السينما العربية ما بين أجنحة فى الأسواق الرئيسية، جلسات تعارف بين السينمائيين العرب والأجانب، حفلات استقبال، اجتماعات مع مؤسسات ومهرجانات وشركات دولية، وإصدار مجلة السينما العربية ليتم توزيعها على رواد أسواق المهرجانات، كما أتاح مركز السينما العربية التسجيل عبر موقعه فى خدمة الرسائل البريدية، وعبر هذه الخدمة يتاح للمستخدمين الحصول على نسخ رقمية من مجلة السينما العربية، أخبار عن أنشطة مركز السينما العربية، إشعارات بمواعيد التقدم لبرامج المنح والمهرجانات وعروض مؤسسات التعليم والتدريب، تحديثات عن الأفلام العربية المشاركة بالمهرجانات، وإلقاء الضوء على تحديثات أنشطة شركاء مركز السينما العربية ومشاريعهم السينمائية.