شكرا لقرائتكم خبر عن شكرا لأنك من زرعت فى قلبى حب وطنى.. نجلاء بدر تكتب رثاء لوالدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت الفنانة نجلاء بدر بكتابة رسالة رثاء لوالدها عبر صفحتها الخاصة علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، موجهة له العديد من كلمات الشكر والعرفان، حيث كتبت :"في البداية اسألكم الدعاء له، والدي العزيز شريان حياتي الذي يمتد في جسدي، شكرا لأنك من زرعت في قلبى حب وطنى مصر وحب الأرض والحدود والتضحية من أجل الغير والفناء والأمل في نفس الوقت.

وأضافت نجلاء عبر رسالتها على الفيس بوك قائلة :"عندما كنت دائما تحكى لنا عن مشاركتك فى حروب من أجل مصر ومن أجل شعب يريد أن يعيش فى أمان ودفئ وسلام وتكاتف ..جعلتنى أرى أن الجيش المصرى محارب صامد لا يكل ولا يمل، حامي الأرض و الشعب، و كل فرد فيه يحمل كفنه دون تفكير فداء الوطن والشعب، جعلتني أرى أنك مناضل محارب شجاع لا تخاف إلا من غضب المولى عز وجل، وكنت لى نموذج للأخ والصديق والأب وفارس الأحلام".

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يذكر أن الفنانة نجلاء بدر تخوض السباق الدرامى الرمضانى المقبل من خلال مسلسلى "البرنس" من بطولة محمد رمضان، وتأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاح شركة سينرجى، و"الفتوة"، من بطولة ياسر جلال، وتأليف هانى سرحان، وإخراج حسين النباوى".