شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير داعما الأطباء: بعتبرهم مقاتلين على الجبهة كأنهم فى سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان شريف منير على توجيه رسالة دعم وشكر للأطباء والممرضين الذين يتواجدون في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وظهر منير في مقطع فيديو له ن داخل منزله عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وقال: "أنا بشكركم جدا جدا، وبشكر الدكاترة اللي بيتعبوا علشان يقاوموا هذا الفيروس اللعين، أنا بعتبرهم مقاتلين على الجبهة زيهم زي اللى في سينا وكدا، باقي علينا احنا كشعب اننا نساعدهم ونقعد في بيتنا قدر الإمكان"، مضيفاً: "أنا كممثل بنزل أصور لحد النهاردة لأن طبعا رمضان داخل علينا، وبتعرض طبعا لناس أشوفها كتير، بس ببقي واخد حذري قدر الإمكان، أنا بشجع الجيش الأبيض، وحقيقي بقولكم متشكرين جدا جدا".

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ويشارك النجم شريف منير فى بطولة مسلسل النجمة ياسمين عبد العزيز "ونحب تاني ليه"، إلى جانب كريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

وكشفت النجمة ياسمين عبد العزيز عن البرومو الدعائى الأول لمسلسلها الرمضانى المقبل "ونحب تانى ليه"، وظهر في البرومو الفنان كريم فهمى، وشريف منيروهو يقول لها في إحدى المشاهد "انتٍ طالق"، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي درامي، حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية.

يشار إلى أنه فى الساعات الماضية ترددت أقاويل بتوقف المسلسل دون أسباب واضحة، وبسؤال بطلة العمل عن تلك الشائعات، أكدت لـ"الخليج 365" أن تلك الشائعات لا أساس لها من الصحة، وأن التصوير مستمر يومياً مع أبطال المسلسل بدون توقف، وسخرت بطلة العمل من هذه الأقاويل قائلة: "خلى اللى يقول يقول ربنا شايف وعارف".