شكرا لقرائتكم خبر عن قصى خولى عن "النهاية": نستطيع أن نشبه ما يقدمه الغرب وأنا أول المتابعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الفنان السورى قصى خولى عن إعجابه، ببرومو مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف الذى طرحته شركة سينرجى أمس الاثنين، وذلك تمهيداً لعرض العمل فى شهر رمضان المقبل، موجها رسالة شكر لكل صناع العمل.

وكتب قصى خولى، عبر حسابه على خاصية ستورى على إنستجرام، قائلا: "الحقيقة لفتني جداَ هذا العمل الفني لفتني انه باستطاعتنا أن نشبه ما يقدمه الغرب وأنه كعرب يمكننا أن نكون حاضرين بدراما مختلفة عن نمطية الشغل السائد وأن هناك مساحات مختلفة يمكن للموهوبين أن يخوضوها بلا خوف أو احساس بالتعدي علي شيء لا نملكه".





وتابع: "إذا تجرأنا وتعدينا نكون بلا أي إضافة وإنما نسخة مشوهة وخجولة لصناعة أصبحت من أساسيات حضور الدول الكبرى، صناعة الدراما قد يقول البعض أنه من المبكر أن نقيّم ونعطي رأياً وخصوصاً أن البرومو ليس بحكم حقيقي عن العمل ولا يعطي رأي صائب، أحترم أكيد ولكن لا أستطيع أن أرى هكذا عمل وأكذّب عيني ولا أعبر عن إعجابي الشديد ومفاجأتي الكبيرة".

واختتم رسالته، قائلا:"شكراً لكل صناع هذا العمل على هذا الانجاز المميز والمختلف والجهد الكبير وأنا أول المتابعين كون كورونا وقفت شغلنا".

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه على شبكة قنوات ON ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، ويعد من الأعمال المرتقبة لاسيما وأنه جديد على الدراما وينتمى لنوعية أعمال الخيال العلمى، حيث تدور أحداثه فى عالم افتراضى عام 2121.





ويعود النجم يوسف الشريف بـ"النهاية" إلى الدراما للمنافسة به في موسم رمضان المقبل، وذلك بعد غياب عامين منذ تقديمه مسلسل "كفر دلهاب"، الذى شارك فى بطولته روجينا، ومحمد رياض، وسهر الصايغ، رامز أمير، وسامى مغاورى، ورانيا الخطيب، وهادى الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخى، منى ممدوح، إسماعيل شرف، مى القاضى، ومن إنتاج تامر مرسى، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.

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