شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى يسخر من ألعاب الألغاز بـ3 شخصيات من أفلامه.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر الفنان محمد هنيدى، بخفة دمه، من ألعاب الألغاز المنتشرة على السوشيال ميديا، خلال الفترة الأخيرة التي تواكب العزل المنزلى التي يفرضها علينا فيروس كورونا، وذلك عبر حساباته على السوشيال ميديا.

هنيدى نشر صورة للغز يحتوى على 3 شخصيات من أفلامه، بينما حاول الجمهور محاولة حل لغز، وعلق أحد متابعيه: "الإجابة -١ مضروب في كورونا"، وقال أحمد طارق: "هو احنا من امتى بنتكلم في المواضيع دي يا هنيدي"، وغرد آخر: "دي الخالة نوسه نفسها مستغربة كأنها بتقول دى آخرتها اتحط مكان الحيوانات في المسائل".



محمد هنيدى

يشار أن النجم محمد هنيدي، صرح قبل ذلك أنه نشط في مواقع التواصل الاجتماعي ولكنه ليس مجبرا على التواصل مع الجمهور ولكنه يواكب التطور، متابعا: "دي حياة تانية ممتعة وبواكب التطور وأحلى حاجة التواصل مع الجمهور وبعرف إيه بيعجبهم وإيه لأ".

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وأضاف هنيدي، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه ليس لديه جيش إلكتروني على مواقع التواصل حتى يدافعوا عنه في بعض المواقف التي يتعرض لها، معلقا: "معنديش جيش ومبفكرش بالطريقة دي هو أنا ناقص وجع دماغ إحنا بنتسلى يا جماعة.

وتابع أن التفاعل الذي يحدث بينه وبين زملائه في المهنة "هزار"، منوها إلى أنه دائما ما يشجع زملاءه في أعمالهم ويدعمهم.

كما تحدث الفنان محمد هنيدى عن مشروع الجزء الثانى من فيلم صعيدى في الجامعة الأمريكية، مشيرا إلى أنه متوقف الآن ولكن لم يدفن وأنه حاليا في انتظار المؤلف مدحت العدل حيث أن إعادة فيلم ناجح منذ عشرين عاما وعاش مع الناس طوال تلك الفترة ليس بالأمر السهل.

على جانب آخر، قررهنيدي تأجيل فيلمه السينمائي الجديد "كينج سايز " لحين انتهاء تصوير فيلم "النمس والإنس"، وعرض لهنيدى مسرحيته "3 أيام فى الساحل"، العام الماضى فى المملكة العربية السعودية بجدة، وعرضت أيضا المسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض.