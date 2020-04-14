شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ثاني وجه سينمائي يظهر فى السينما المصرية بعد عزيزة أمير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كانت الفنانة عزيزة أمير هي اول وجه نسائي يظهر علي شاشة السينما المصرية كما هو مؤرخ سينمائيا فإن الفنانة الراحلة فردوس حسن هي ثاني وجه سينمائي يظهر في السينما المصرية من خلال فيلم " برسوم يبحث عن وظيفة واليوم 14 ابريل هو ذكري رحيل تلك الرائدة من رائدات السينما المصرية .

فردوس حسن مثلت و حفرت أسمها في أذهان الجماهير و قدمت أدوارا لا تنسي وعدد لا بأس به من الأفلام المعروفة ولكنها اعتزلت الفن فجأة دون أي مقدمات بعد مشوار فني كبير ملئ بالأعمال السينمائية وفي هذه السطور سنتعرف عليها أكثر وأكثر ..

بدأت فردوس حسن رحلتها مع عالم الفن، عندما عملت في كازينو "دي باري" مع محمد بهجت ثم انضمت بعد ذلك الى فرقة علي الكسار، ومسرح رمسيس مع فرقة الفنان يوسف وهبي. حيث قدمت العديد من المسرحيات مع فرقة يوسف وهبي حيث قدمت معه مسرحيات : فاتنات، وحانة مكسيكم، وأولاد الفقراء، وتاجر البندقية، أولاد الذوات، وبريد ليون، والقضية المشهورة، والشيخ متلوف"توسكا " ،" أولاد الفقراء " ، " تاجر البندقيه " ، " أولاد الزوات " ، " بريد ليون " ، " القضيه المشهورة " .

Advertisements



ثاني وجه يظهر في السينما المصرية

انطلقت بعد ذلك إلى عالم السينما، حيث تميزت بتقديم اللون الكوميدي وأهلتها موهبتها لتكون ثاني وجه نسائي يظهر على شاشة السينما المصرية كما قدمت عدد كبير آخر من الأفلام التي تعد من التراث السينمائي من بينهم: "سعاد الغجرية، ودنانير، وطلاق سعاد هانم، والسوق السوداء، وعايدة، والغيرة، وليت الشباب، وعدل السماء، وجنون الحب".

وقدمت بعد ذلك على خشبة المسرح مسرحية "السبنسة" التي اعتزلت بعدها عن مجال الفن، ورحلت عن عالمنا يوم 14 أبريل عام 1995 عن عمر ناهز الـ89 عامًا، بعد صراع كبير مع المرض.