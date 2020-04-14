شكرا لقرائتكم خبر عن ضحك وهزار وأحضان.. بن أفليك وصديقته يستمتعان بعيد الفصح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ديلي ميل عددا من الصور التي جمعت النجم بن أفليك وصديقته آنا دي أرماس وهما يستمتعان بنزهة عيد الفصح بصحبة كلبيهما بالقرب من منزل أفليك القريب من المحيط الهادي، وبدا الشريكان في مزاج جيد حيث تبادلا القبلات والأحضان والمرح أمام عدسات المصورين التي رصدتهما في عيد الفصح.

يأتي ظهور أفليك وآنا بعدما أكد موقع ديلي ميل خلال تقرير نشره مؤخراً رفض النجمة جينيفر جارنر محاولات زوجها السابق بن افليك من أجل اقناعها بالسماح لأبنائه رؤية صديقته الجديدة من أجل معرفة كل تطورات حياته ومشاركته إياها.

تقرير الديلي ميل أضاف أن جارنر رفضت الفكرة كلياً، خاصة أن من حقها الموافقة أو الرفض، ورغم محاولاتها الدائمة في التشارك مع افليك تربية ابناءها واطلاعه كل الأمور الخاصة بالأبناء رغم الانفصال إلا أنها رفضت تلك النقطة بشكل نهائي.

وكان بن افليك وفقاً لموقع الديلي ميل أيضاً قد بدأ الحديث مع جينيفر جارنر من أجل تعرف ابناءه علي صديقته الجارية انا دي ارمس، وهو الأمر الذى لا يعلم ما إذا كان سيلقي قبولاً عند جارنر بسهولة أم لا، حيث يحاول الممثل الشهير تقريب ابناءه من صديقته الحالية ليعلموا كل تطورات حياته الذى يعيشها حالياً.

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آخر أعمال أفيلك كان فيلم The Way Back، من إنتاج شركة Warner Bros، من بطولة جانينا جافانكار، ميكايلا واتكينز، ماثيو جلاف، هايز ماك آرثر، إنكا كيتون، دافنشى، تود ستاشويك، راشيل كاربانى، مارلين فورتى، ملفين جريج، جلين تورمان، ت.ك. كارتر، جيريمى راتشفورد.

ويدور فيلم The Way Back فى المدرسة الثانوية، حيث كان يلعب جاك كانينجهام كرة السلة، ولكنه بدلا من ان يكمل طريقه فى ممارسة الرياضة، اختار الابتعاد عن الساحة، ولكن بعد عدة سنوات، يحصل على فرصة لاستعادة حياته، عندما يُطلب منه تدريب فريق كرة السلة المتعثر، يقبل جاك على مضض، ولكنه بالرغم من ذلك يحقق نجاح كبير مع الفريق.