شكرا لقرائتكم خبر عن في يوم ميلاد بطل كينج كونج..سر ولع أدريان برودي بالحضارة الفرعونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل اليوم ذكري ميلاد النجم أدريان برودي والذي اشتهر ببطولته لفيلم كينج كونج، وكرمه مهرجان القاهرة السينمائي مؤخرا، وهو الفنان المولع بالحضارة الفرعونية والسر في ذلك هو أن والد أدريان مدرس تاريخ وبالتالي كان له دور كبير في حالة ولعه بالحضارات عموما والحضارة الفرعونية بشكل خاص لما بها من تطور فاق العقل وحلم برودي بزيارة مصر وكان يحتفظ بتمثال صغير لتوت عنخ آمون في منزله وهو طفل حيث كان يضعه إلي جواره أثناء نومه.

كرم مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ39 النجم العالمى أدريان برودى، والذى صعد على المسرح وقتها وقام بتحية الجمهور قائلاً: "السلام عليكم" وقال خلال كلمته بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي إنه يشعر بالفخر لوجوده في مصر موجها الشكر لدعوته للمهرجان والحضور للقاهرة وعبر عن حزنه على ضحايا حادث الروضة فى مصر.

الدورة الـ 39 من مهرجان القاهرة أهدت الي معبودة الجماهير شادية قبل رحيلها وهى الدورة التى شهدت ما يزيد عن 175 فیلما تمثل 53 دولة و وكرم المهرجان وقتها النجم الكبير سميرغانم ومنحة جائزة فاتن حمامة التقديرية، أما جائزة فاتن حمامة للتميز منحت للفنان ماجد الكدوانى والممثلة التونسية هند صبرى.

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أدريان برودى ممثل أمريكى فاز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عام 2002 عن فيلم "عازف البيانو"، كما حصل بنفس الدور على جائزة "سيزر" عام 2002 كأفضل ممثل.

بدأ نشاطه الفنى بمسلسل "هوم أت لاست" عام 1988، وتنقل بين الأعمال الفنية المتميزة حتى تألق بفيلم "كينج جونج" عام 2005 و"براديتور" عام 2010، و"عازف البيانو" عام 2002.