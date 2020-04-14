- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن في يوم ميلاد بطل كينج كونج..سر ولع أدريان برودي بالحضارة الفرعونية والان مع تفاصيل الخبر
كرم مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ39 النجم العالمى أدريان برودى، والذى صعد على المسرح وقتها وقام بتحية الجمهور قائلاً: "السلام عليكم" وقال خلال كلمته بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي إنه يشعر بالفخر لوجوده في مصر موجها الشكر لدعوته للمهرجان والحضور للقاهرة وعبر عن حزنه على ضحايا حادث الروضة فى مصر.
الدورة الـ 39 من مهرجان القاهرة أهدت الي معبودة الجماهير شادية قبل رحيلها وهى الدورة التى شهدت ما يزيد عن 175 فیلما تمثل 53 دولة و وكرم المهرجان وقتها النجم الكبير سميرغانم ومنحة جائزة فاتن حمامة التقديرية، أما جائزة فاتن حمامة للتميز منحت للفنان ماجد الكدوانى والممثلة التونسية هند صبرى.
أدريان برودى ممثل أمريكى فاز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عام 2002 عن فيلم "عازف البيانو"، كما حصل بنفس الدور على جائزة "سيزر" عام 2002 كأفضل ممثل.
بدأ نشاطه الفنى بمسلسل "هوم أت لاست" عام 1988، وتنقل بين الأعمال الفنية المتميزة حتى تألق بفيلم "كينج جونج" عام 2005 و"براديتور" عام 2010، و"عازف البيانو" عام 2002.
أدريان برودي (1)
أدريان برودي (2)
أدريان برودي (3)
كانت هذه تفاصيل خبر في يوم ميلاد بطل كينج كونج..سر ولع أدريان برودي بالحضارة الفرعونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.