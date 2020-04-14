شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأولى لمسلسل Perry Mason المعاد إنتاجه من جديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل الجريمة Perry Mason، اللقطات الأولى من برومو الموسم الأول عبر حساباتها الشخصية بمختلف منصات السوشيال ميديا.

ومن المقرر أن تكشف الشركة المنتجة للمسلسل المعاد إنتاجه من عام 1957، تحديد موعد عرض المسلسل خلال الأيام القليلة القادمة، بعد إيقاف العمل على تصوير الموسم الجديد بسبب الأحداث الحالية التي يعيشها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

مسلسل Perry Mason من بطولة وماثيو ريس، جون ليثجو، تاتيانا ماسلاني، كريس شالك، جولييت ريلانس، شيا ويجام، نيت كورددري، فيرونيكا فالكون، أندرو هاوارد، جيفرسون مايس، روبرت باتريك، ستيفن روت جايل رانكين، ليلي تايلور.



Perry Mason

ويدور مسلسل Perry Mason في عام 1932، حيث ستركز السلسلة على قصة أصل محامي الدفاع المشهور بيري ميسون، بناءً على شخصيات من روايات إيرل ستانلي جاردنر، الاختيار المباشر للتحقق من أنه محقق خاص منخفض الإيجار، ميسون مسكون بتجاربه في زمن الحرب في فرنسا ويعاني من آثار الزواج المكسور، والذى يعيش بـ لوس إنجلوس التي تزدهر في حين أن بقية البلاد تكافح من خلال الكساد العظيم، ولكن بسبب خطف خاطئ يؤدي ذلك إلى ميسون إلى فضح مدينة مكسورة لأنه يكشف عن حقيقة الجريمة.

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وعرضت شبكة HBO مؤخراً الموسم الثالث من مسلسل الخيال العلمى Westworld ، الذي حصد على اشادة كبيرة من قبل النقاد والمشاهدين.

مسلسل Westworld يشارك فى بطولته كل من: بن بارنز، وانجريد بولسو، وبيردل، وكليفتون كولينز، وايد هاريس، وأنتونى هوبكنز، وجيمس مارسدن، وثاندى نيوتن، وسيمون كوارترمان، ورودريجو سانتورو، وأنجيلا صرافيان وجيمى سيمبسون، وإيفان راشيل وود، وشانون وودوارد، وجيفرى رايت، وإيزابيلا ألفاريز، وميك باش، وكريستيفر سيدينو.