شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 35 سنة من الثانى.. جزء ثالث لمسلسل "الشهد والدموع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة عفاف شعيب، عن تحضير الجزء الثالث من مسلسل "الشهد والدموع"، واعتكاف مؤلف المسلسل على كتابة الحلقات، وقد صرحت بذلك خلال مداخلتها الهاتفية مع الفنان القدير يوسف شعبان فى برنامج "ليالى الكويت"، مؤكده ان القصة سوف تنال إعجاب الجمهور مثل الجزئيين السابقين.

كان الجزء الأول من المسلسل الشهير " الشهد و الدموع" عُرض عام 1983، ومن بطولة يوسف شعبان و عفاف شعيب و من إخراج إسماعيل عبد الحافظ و تأليف أسامة أنور عكاشة، وتدور أحداث المسلسل حول الشقيقين حافظ وشوقي أبناء الحاج رضوان، اللذين تختلف مساراتهما الحياتية تمام الاختلاف، فبينما ينغمس شوقي في حياة اللهو والترف، ينشغل شقيقه حافظ في العمل بالتجارة مع والده، وتبدأ بينهما بوادر صراع على عدة مستويات، وفي نفس الوقت يتزوج حافظ من دولت، وشوقي من زينب، لتشتعل أرضية صراع جديدة، أما الجزء الثانى عرض عام 20 مايو 1985 بنفس طاقم العمل.

وآخر أعمال الفنانة عفاف شعيب، مسلسل "ختم النمر" من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى.

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