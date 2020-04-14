شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بوسترات وبروموهات مسلسلات cbc فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت قناة cbc عن عن البوسترات الدعائية لمسلسلاتها في شهر رمضان المقبل، بعدما أعلنت عن عرض 5 أعمال على شاشتها في الشهر الكريم، وهم "ونحب تانى ليه" و"ليالينا 80"، و"فرصة تانية"، و"رجالة البيت" و"خيانة عهد" حيث طرحت القناة عبر صفحاتها بموقى انستجرام وفيس بوك وذلك بعد طرح البروموهات قبل أيام.

مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.



ونحب تانى ليه

مسلسل "ليالينا 80" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى خلال فترة الثمانينات، ويشارك فى بطولته اياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس وعدد آخر من الفنانين الشباب.



ليالينا 80

مسلسل "رجالة البيت" تدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة التي تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعتمد على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى اضافة إلى مشاركة ويزو وبيومى فؤاد وعارفة عبد الرسول ولطفى لبيب، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف أبرزهم أيتن عامر التى ظهرت فى برومو العمل.



رجالة البيت

مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى، دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى.

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فرصة تانية

مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، بيومى فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى، تيام مصطفى قمر، فرح الزاهد، سلوى عثمان ورمزى العدل، وتأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.