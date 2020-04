شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأولى للموسم الرابع من The Last Kingdom خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الحساب الرسمى لـ الموسم الرابع من مسلسل The Last Kingdom، أول تريلر للعمل من خلال الحساب الرسمى للمسلسل على موقع التغريدات تويتر، من المقرر أن يصل العمل على شبكة نيتفلكس خلال العام الجارى، ولم تعلن الشبكة عن موعد عرضه بعد، المسلسل من إنتاج شبكة BBC، ويتكون المسلسل من 10 حلقات.

أعلنت شبكة قنوات BBC الأمريكية، عن الانتهاء من تصوير الموسم الرابع لمسلسل الإثارة والتشويق The Last Kingdom، مع نهاية العام الماضى، المقرر عرض أولى حلقاته منتصف العام المقبل 2020، ولكن لم تكشف الشبكة عن موعد محدد بعد، واقترب المسؤولين عن المسلسل في الانتهاء من مرحلة المونتاج والإعدادات قبل طرحه منتصف العام المقبل.

يذكر أن مسلسل The Last Kingdom مبنى على سلسلة كتب The Saxon Stories للروائى بيرنارد كورنويل، وعرض لأول مرة على قناة BBC America عام 2015، ويناقش السياسة والدين والحرب ومشاعر الشجاعة والحب والولاء، ويستند على وقائع تاريخية بأحداث وشخصيات خيالية، وهو من بطولة ألكساندر دريمون، ديفيد داوسون، توبياس سانتيلمان، أيميلى كوكس، أدريان باور.

وتدور أحداثه فى القرن التاسع بعد الميلاد، حيث سقطت الممالك العديدة التى تشكل ما نعرفه بالمملكة المتحدة فى يومنا هذا على يد الفايكينج، باستثناء مملكة ويسيكس التى يحكمها الملك ألفريد العظيم الذى اشتهر بدفاعه عن مملكة الأنجلو ساكسون فى مواجهة الفايكنج ليصبح الملك الإنجليزى الوحيد الذى حصل على لقب العظيم.

كما أعلنت شبكة نيتفلكس عن إلغاء مسلسل V Wars، وذلك بعد طرح موسم واحد منه، فى 5 ديسمبر الماضى، وطرحت منه 10 حلقات، تراوحت تقييماتها بين 7 و 7.8، على موقع IMDB، وفقا للتقريرالذى نشرعلى موقع "deadline"، العمل يستند إلى كتاب جوناثان مابيري الأكثر مبيعًا "V-Wars"، الذى طرح فى عام 2012، وبدأ التحضير للمسلسل فى عام 2014.

الكتاب المستند منه المسلسل نشر في عام 2012 من قبل IDW ، الذى ظهر لأول مرة كمجموعة من القصص النثرية التي تؤرخ لأول حرب مصاصي الدماء، ومجسد الممثل إيان سومرهالدر دور الدكتور لوثر سوان، الذي يدخل عالمًا من الرعب، ويحول مرض غامض أفضل صديق له، إلى مفترس قاتل يتغذى على البشر الآخرين، ومع انتشار المرض وتغيير عدد أكبر من الناس، ينقسم المجتمع إلى معسكرات متعارضة بين الأشخاص الطبيعيين ضد العدد المتزايد من هؤلاء "مصاصي الدماء".