شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد ترقص مع ابنها فى كواليس تصوير أوبريت "أنت أقوى" بالجونة..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة سميرة سعيد فى أوبريت "أنت أقوى"، حيث صورت جزءا منه بمدينة الجونة ويضم الأوبريت الكينج محمد منير والنجم تامر حسنى ، ومن النجوم العرب صابر الرباعى، وائل جسار، وكارول سماحة، والمقرر طرحه خلال الأسبوع الجارى وهو من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج الكليب لطارق العريان.

سميرة سعيد نشرت عبر حسابها على انستجرام، فيديو قصير من كواليس تصوير الأوبريت، جمعها بابنها شادى، وهما يرقصان وعلقت على الفيديو، "دايما وجودك جنبي بيديني القوة.. لحظات من السعادة والفرح مع الحب شادى .. من كواليس تصوير أوبريت انت اقوى"



سميرة سعيد وابنها شادى

تقول كلمات الأوبريت: كل يوم الشمس تطلع تملى بالنور الوجود.. كل لحظة خير يعدى فى القلوب ولا الورود.. هى نور الإنسانية اللى بتعدى الحدود.. أنت أقوى.. أنت أبقى.. سر أسرار الحياة.. مد إيدك فوق وصلى للمحبة والإله.. غنى للحب الكبير للأمل.. تحيا الحياة.

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سميرة سعيد وشادى



سميرة سعيد وشادى

وكانت الديفا قد طرحت مؤخرا كليب تحمل اسم "واقع مجنون" من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان أشرف سالم، وتوزيع محمد عرام، وإخراج نضال هاني، وهي أغنية تعبرعن الواقع الذي يعيشه العالم والظروف الصعبة التي يمر بها الناس ويظهر الكليب الهموم التي طالت الإنسان وحولت حياته إلى حياة صعبة ومعقدة، يقول مطلع الأغنية: الشمس طالعة فوق، والليل ع الأرض ليه، أسوار مالهاش بيبان، والبحر فاضي ليه، طلع المطر لفوق، وخلاص ما نزلش تاني، الخوف في كل عين اللي بيحصل ده إيه .