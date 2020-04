شكرا لقرائتكم خبر عن لو ليك فى الرومانسى..فيلم The Half of It على نيتفلكس فى الأول من مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة نيتفلكس عن طرح فيلم الدراما والرومانسية الجديد The Half of It، يوم 1 مايو المقبل، وذلك من خلال طرح أول تريلر رسمى للعمل، من خلال الحساب الرسمى للشبكة على موقع الفيديوهات يوتيوب، العمل مدته ساعة و 44 دقيقة، العمل يدور حول طالبة خجولة ومنطوية، والتى تجد نفسها تساعد جان زميلها، في جذب الفتاة التي يحبها سرا، وفي خلال هذه العملية، يعلّم كل منهما الآخر عن طبيعة الحب حيث يجدون اتصالًا في الأماكن الأكثر ترجيحًا. فيلم The Half of It من بطولة ليا لويس، الكسيس لومير، دانيال ديمر، إنريكي مورسيانو، بيكي آن بيكر، كاثرين كيرتن، فولفجانج نوفوجراتس، كولين تشو، هالي ميرفي. Advertisements كما وقع الاختيارعلى المخرجة السعودية هيفاء المنصور لإخراج فيلم نيتفلكس الجديد The Selection، المستوحى من سلسلة كتب كيرا كاس الشهيرة، وفقا للتقريرالذى نشرعلى موقع Variety، تم نشر الكتاب في عام 2012، وسيدور الفيلم الجديد حول مستقبل بائس حيث يتم اختيار 35 فتاة للانتقال إلى قصر ملكي والتنافس على قلب الأمير، America Singer هي من الطبقة الدنيا في المجتمع وتم اختيارها كواحدة من الخاطبين للأمير ماكسون، لكنها ممزقة بين الحياة والحب الذي تركته وراءها، بمرور الوقت، تنمو لديها مشاعر قوية للأمير. يعد فيلم "The Selection" هو الأول في سلسلة من خمسة كتب، وباع أكثر من 11 مليون نسخة حول العالم، وقالت المنتجة دينيس دي نوفي: "يسعدنا العمل مع Netflix وإضفاء الحيوية على هذه الكتب المحبوبة من أجل قاعدة المعجبين المخلصين والشغوفين للغاية، حيث ابتكرت الكاتبة كيرا كاس فانتازيا ساحرة التى تدور رسالتها حول التمكين، والأصالة". بدأت المنصور تاريخها الفنى بفيلم Wadjda الذى طرح عام 2012، وحاز على استحسان النقاد وترشح لـ جائزة إندي سبيريت، ثم تابعت طرح أعمالها مثل "Mary Shelley" و "The Perfect Candidate"، وكانت قد تعاونت المخرجة من قبل مع شبكة نيتفلكس، بـ فيلم "Nappily Ever After"، الذى طرح فى عام 2018.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لو ليك فى الرومانسى..فيلم The Half of It على نيتفلكس فى الأول من مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.