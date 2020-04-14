شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثل ريك ماى عن عمر 79 عاما بسبب مضاعفات فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع جاست جيرد عن وفاة الممثل الصوتي ريك ماي عن عمر يناهز 79 عامًا ، بسبب مضاعفات فيروس كورونا والذي قدم العديد من أصوات شخصيات الألعاب الشهيرة.

فيروس كورونا حصد حياة العديد من المشاهير منهم الممثلة لي فييرو عن عمر ٩١ عاما التي اشتهرت بدورها في فيلم الفك المفترس و أندرو جاك أحد أبطال فيلم Star Wars وهو واحد من أشهر مدربي اللهجات إضافة إلي مشاركته بالتمثيل في العديد من الأفلام منها فيلم بات مان الجديد وغيرها من الأعمال كما توفي الممثل الكوميدي الياباني الشهير كين شيمورا بشكل مأساوي عن عمر يناهز السبعين بعد أن عانى من مضاعفات فيروس كورونا، و توفى الممثل الأمريكى العالمى مارك بلوم، من مضاعفات إصابته بالفيروسات التاجية كورونا المستجد "كوفيد 19”،ايضا والذى رحل عن يناهز 69 عامًا، فيما رحل أيضا الكاتب المسرحى برودواى تيرينس ماكنالى.

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من جانب آخر تسبب انتشار الفيروس فى توقف العديد من الأفلام والعروض المسرحية والاستعراضية ودور الأوبرا، وأصاب الفيروس العديد من نجوم العالم، ويوما بعد يوم تزداد حالة الفزع والهلع تجاه فيروس كورونا المستجد الذى يجتاح العالم حاليا ويهدد حياة الملايين، لكن ما زاد الفزع هو إصابة عدد من مشاهير الفن العالميين ممن شكلت إصابتهم حالة فزع لدي جمهورهم، خاصة أن في الأغلب يعتقد الكثيرون أن المشاهير عادة بعيدا عن تلك الأوبئة والأمراض نظرا لحفاظهم الدائم علي صحتهم ونوعية غذائهم أولهم كان توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون، حيث أعلنا إصابتهما بفيروس كورونا في أستراليا، إلا آن العناية الالهية انقذتهما وتعافا من الفيروس.