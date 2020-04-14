شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السعدنى عن الجزيرة: "لا يشرفني مجرد ذكر اسمي في هذا الموقع أو القناة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان أحمد السعدنى، أنه لا يشرفه ظهور اسمه في قناة أو موقع الجزيرة الإرهابية، وذلك بعد استغلالها انتقاده لسلوكيات البعض وخروجهم لممارسة عملهم بشكل طبيعي دون مراعاة لحجم الوباء.

أحمد السعدنى، قال عبر حسابه بموقع تويتر:"ممثل مصري ينتقد تصرفات بعض زملائه (الذين يكن لهم كل الاحترام ) ولكنه يري (من وجهة نظره) خطأ ما يخص أزمة وباء (عالمي) أيه علاقة الجزيرة بالموضوع".



أحمد السعدنى

وأوضح:"طيب أنا لا يشرفني مجرد ذكر اسمي في هذا الموقع أو هذه القناة يالا يا باشا سكرين شوت و نزل عندك لو راجل".

يشار أن الفنان أحمد السعدنى، طالب جمهوره من قبل على السوشيال ميديا، بضرورة البقاء في المنزل، للوقاية من فيروس كورونا القاتل، موضحا أن هناك فئة تضطر إلى النزول إلى العمل من أجل كسب قوت يومها، مشيرا لابد منهم أخذ كل الاحتياطات اللازمة لمنع العدوى.

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وقال الفنان أحمد السعدنى، خلال فيديو عبر حسابه بموقع إنستجرام :"حسيت أنه من الواجب على وعلى أحد عنده متابعين على السوشيال.. لو قال كلام ولو واحد حتى نفذه أو استفاد بيه يبقى عمل شيء كويس.. أنا بطلب من الجميع أننا نلتزم بيتنا ده شيء كويس.. أنا ما ما وروهوش شيء ضرورة، اللى مضطر ينزل لظروف أكل العيش الشغل والمعيشة يأخد كل الاحتياطات اللازمة.. وربنا يرفع عنا البلاء والوباء ويحفظ مصر".

يشار أن الفنان أحمد صلاح السعدنى اعتذر عن المشاركة في بطولة مسلسل "لعبة النسيان" مع الفنانة دينا الشربينى والمأخوذ عن فورمات إيطالي ويكتب له السيناريو والحوار تامر حبيب ويخرجه هاني خليفة، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث شهدت الأسابيع الماضية مفاوضات مع السعدنى لتكرار التعاون مع دينا وأبدى موافقة مبدئية ولكنه اعتذر في النهاية.