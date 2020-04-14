شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر بتفطر طعمية وبصل وجرجير مع عائلتها والعاملين لديها فى المنزل..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدا عن أجوء التصوير والتجمعات استغل بعض الفنانين فترة العزل المنزلى للوقاية من انتشار فيروس كورونا، من أجل العودة لممارسة حياتهم بشكل طبيعى، ومن بينهم الفنانة وفاء عامر الذى تقضى حياتها فى منزلها مع عائلتها وموظفينها .

وفى فيديو خاص لـ ”الخليج 365” تواجدت وفاء فى منزلها تتناول وجبة الافطار مع لموظفين العاملين لديها وجيرانها على نغمات أغنية "سؤال بسيط" للمطربة أصالة، وقالت وفاء: البصل والفول والطعمية والجرجير مفيش أحلى منهم الصبح والاحلى من كده اللمة الحلوة من أصحابك وموظفينك وحبايبك وده بيعمل أمان بين الناس.

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ووجهت وفاء عدة رسايل من أهمها التعقيم والالتزام ورجوع العادات والتقاليد القديمة واحنا كفنانين بناكل زى بقية الناس وبنحس بيهم وربنا يزيح الغمة ويعدى الايام دى على خير مشيرة ان كل شىء فى الدنيا هو الحب قائلة "بنحبك يامصر".

وشاركت وفاء عامر فى أولى حكايات مسلسل "إلا أنا" والتي تحمل عنوان "بنات موسى"، والحكاية بطولة وفاء عامر، وصبرى فواز، وكمال أبورية، ومحمد عز، ونادية رشاد، وياسر على ماهر، وصفاء جلال، وديانا هاشم، وهاجر عفيفي، وشاهيستا سعد، ومجدي السباعي، ومصطفى عبد السلام، ومحمد العمروسى وتأليف أمين جمال ومحمد محر .