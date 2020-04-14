بينها فيلم لـ "أنجلينا جولي وجوني ديب".. أبرز أفلام السهرة الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تعرض عدد من القنوات الفضائية، مجموعة متنوعة من الأفلام، لجذب قطاع كبير من الجمهور، تزامنا مع تواجد أغلب المواطنين في المنازل، التزاما بالإجراءات الاحترازية، التي فرضتها العديد من الدول، للحد من تفشي فيروس كورونا المتسجد (كوفيد 19).

ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأبرز أفلام السهرة الليلة على شبكة "MBC".

قناة MBC 2

في تمام الـ 10 مساءً، تعرض القناة فيلم الأكشن والحركة Eagle Eye، إنتاج عام 2008، بطولة شيا لابوف وميشيل موناجان، من إخراج د. ج. كاروسو.

تدور أحداثه حول شخصان غريبان يجبران على ترك حياتهما الطبيعية عندما يتم "تفعيلهما" كجزء من مؤامرة اغتيال باستخدام أحدث التقنيات. يحاول الاثنان الهرب والنجاة بحياتهما عبر سلسلة من المطاردات الصادمة والخطرة، ولكن أين المفر من عدو يتربص بك في كل مكان؟.



وفي تمام الـ12 صباحا، تعرض القناة فيلم Criminal، إنتاج عام 2016، بطولة كيفين كوستنر وجاري أولدمان، تومي لي جونز، إخراج ارييل فرومين.

تدور أحداث الفيلم حول محاولة أخيرة لوقف مؤامرة شيطانية، يتم زرع ذكريات وأسرار ومهارات تعود لعميل راحل كان يعمل في شعبة المخابرات المركزية في جسد سجين خطير، محكوم عليه بالإعدام، ولا يمكن التنبؤ بتصرفاته، على أمل أن يتمكن من إتمام مهمة العميل السابق

mbc max

في تمام الـ9 مساءً تعرض قناة "إم بي سي ماكس" الفيلم الكوميدي Grown Up، إنتاج 2010، بطولة آدم ساندلر، كيفن جيمس، كريس روك، إخراج دينيس دوجان.

تدور أحداث الفيلم حول خمسة أصدقاء منذ الطفولة يكتشفون خلال اجتماعهم لتكريم ذكرى مدربهم في كرة السلة الذي رحل عن هذه الحياة أنه ليس من الضرورة أن يرتبط العمر بمرحلة النضج.

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أما في تمام الساعة الـ12 ونصف، تعرض القناة فيلم The Tourist، إنتاج عام 2010، بطولة اأنجلينا جولي وجوني ديب، وهو إعادة إنتاج للفلم الفرنسي انطوني زيمر 2005.

تدور أحداثه خلال رحلة غير مخطط لها مسبقاً إلى أوروبا في محاولة للتعافي من تجربه حب فاشلة، يجمع القدر فرانك مع إليز، السيدة الاستثنائية التي تعترض طريقه عمداً.

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في تمام الساعة الـ11 والنصف مساءً، تعرض القناة فيلم الخيال العلمي Ex Machina، إنتاج عام 2015، بطولة أليسيا فيكاندي، أوسكار إسحاق.

تدور أحداثه حول مبرمج يدعى كليب يفوز بمنافسة جائزتها قضاء أسبوع في ملاذ جبلي خاص، ويكتشف لاحقاً بأن عليه المشاركة في تجربة غريبة ومذهلة يتواصل من خلالها مع فتاة آلية جميلة.

mbc bollywood

في تمام الساعة الـ9 مساء، تعرض قناة "إم بي سي بوليوود"، الفيلم الهندي Raazi، إنتاج عام 2018، بطولة عليا بهات، تتميز بفيكي كوشال، راجيت كابور، شيشير شارما.

تدور أحداثه حول تجسيد القصة الحقيقة لابنة العشرين عام الكشميرية رازي أثناء الحرب العاتية التي قامت بين الهند وباكستان في سبعينيات القرن الماضي.

أما في تمام الساعة الـ11 والنصف مساءً، تعرض القناة فيلم Cocktail، إنتاج عام 2012، بطولة سيف علي خان وديبيكا بادكون، ديانا بينتي من إخراج عاد لهومي أدجانيا.

تدور أحداثه حول ثلاثة غرباء يتشاركون السكن في لندن، لكن لدى الحب خطط أخرى، إذ يبدأ في تعقيد صداقتهم المتنامية.