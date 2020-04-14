بعد تعرضهن للتنمر.. مراد مكرم يدافع عن بطلات "سكر زيادة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي

انتقد الفنان مراد مكرم، موجة الانتقادات والسخرية التي وجهت مؤخرًا لكل من الفنانات نبيلة عبيد، ونادية الجندي، وسميحة أيوب، على خلفية مشاركتهن في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "سكر زيادة"، واصفًا تلك الانتقادات بـ"التنمر".

وكتب "مراد"، عبر حسابه بـ"فيس بوك": "كل ممثلين جيلي بلا استثناء ما كانوش يحلموا يقعدوا قدام الكاميرا مع أيقونات زي نبيلة عبيد ونادية الجندي، العظيمة نبيلة عبيد شافتني في حفلة توزيع جوايز وقالتلي أنت فنان جامد أوي، كنت حاسس إنه كفاية عليا الكلمتين دول ومش مهم أخد الجايزة، ما أحلمش أقف على خشبة المسرح مع العظيمة سميحة أيوب".

Advertisements

وأضاف: "اللي بيتنمر بدول، إنسان غير سوي، ماريل ستريب 70 سنة، آل باتشينو ٧٨ سنة، روبرت دينيرو ٧٦ سنة، لو سمحتوا روحوا تنمروا بدول، وشوفوا الشعب الأمريكي هيعمل فيكوا إيه".

وتشارك نادية الجندي ونبيلة عبيد وسميحة أيوب، في بطولة مسلسل "سكر زيادة"، المقرر عرضه في رمضان 2020، بجانب عدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، أحمد فهمي، روجينا، صبري فواز، بيومي فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان ‏السيد، ‏بدرية ‏طلبة، هنادي مهني، خالد أنور، سليمان عيد.