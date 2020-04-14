فيديو| أحلام تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. وتوجه لها هذه الرسالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة أحلام عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، فيديو خلال احتفالها بعيد ميلاد ابنتها "لؤلؤة الهاجري". وكتبت أحلام: "حبيبة أمها كل عام وأنتِ نور قلبي وعيوني بنتي الغالية لولو يارب كل أيامك سعادة وهناء وأشوفك في أعلى المناصب وأزفك عروسا". يُذكر أن الفنانة أحلام متزوجة من رجل الاعمال القطري مبارك الهاجري ولها منه "فهد ولؤلؤة وفاطمة".

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