نجل محمود عبدالعزيز يعلق على التشابه الكبير بين والده والفنان العالمي جاك نيكلسون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان محمد محمود عبدالعزيز عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة معدلة فوتوشوب تجمع بين والده الراحل الفنان جاك نيكلسون.

وعلق "عبد العزيز"، على التشابه الكبير بين والده والفنان العالمي.

وكتب عبدالعزيز على الصورة: "سبحان الله على التشابه اللى بين أبويا وجاك نيكلسون، بس برضه أبويا أحلى، صورة من إبداع صديقى المحترم الموهوب محمد جابر".

ورحل الفنان محمود عبدالعزيز عن عالمنا في 12 نوفمبر 2016، بعد أن قدم آخر أعماله مسلسل "رأس الغول".