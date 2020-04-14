شريف منير يوجه رسالة للأطباء ويوضح سبب استمرار تصوير المسلسلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشر الفنان شريف منير فيديو من داخل مطبخه يوجه خلاله رسالة للأطباء، ويوضح سبب استمرار تصوير المسلسلات، عبر حسابه على إنستجرام.

وقال منير في الفيديو: "بعمل فيديو لجيش مصر الأبيض، أنا مبسوط جدا بالدكاترة والممرضين والممرضات، ربنا يخليكم لينا، دول ناس بيعرضوا نفسهم للخطر، الممرضة بتعالج ناس، وبعدين بترجع البيت تشتغل، وممكن تنقل العدوى لأسرتها، وبشكر الأطباء اللي بيتبعوا في مواجهة كورونا، ودول زي المقاتلين في رفح والعريش، بيواجهوا إرهاب كورونا، لازم نساعد الناس، بإننا نقعد في البيت، دايما اللي بره هما اللي بيتعبوا، مفيش حد تعب وهو في بيته".

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وأضاف: "أنا كممثل لسه بنزل عشان أصور المسلسل، وبكون حريص جدا، وليه مستمرين في التصوير، عشان نوجد ليكم محتوى جميل ولذيذ تنبسطوا بيه في رمضان، وماتبقوش زهقانين".

وتابع: "بعد الأزمة دي ما تنازح لازم نسقف ونكافئ الناس دي، وبشكر الحكومة اللي أدارت الأزمة بشكل جيد".

ويشارك الفنان شريف منير في مسلسل ونحب تاني ليه، بطولة ياسمين عبدالعزيز، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.