محمد نجاتي يكشف تفاصيل دوره في مسلسل "يا أنا يا جدو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
يشارك الفنان محمد نجاتي في مسلسل "يا أنا يا جدو " الذي يتم تصويره حاليًا.
وقال الفنان محمد نجاتي، في بيان له، إنه يقدم شخصية تدعى "مرعى" وهو من أسرة متوسطة الدخل، ويقيم في حارة شعبية وهو بلطجي يسيطر على الحارة، ولكن لديه طموح وأمل أن يصبح شخصًا مشهورًا في المستقبل.
وأضاف نجاتي أن شخصية مرعي شخصية انتهازية، ينظر لمصلحته فقط ويتسبب في زواج شقيقته قشطة والتي تجسد دورها الفنانة سارة سلامة بالزواج من شخص يكبرها سناً " يجسده الفنان أحمد بدير"، ويلعب بدير في المسلسل دور رجل شديد البخل.
وتابع نجاتي أنه مرتبط في المسلسل بالفنانة رنا سماحة.
وتدور أحداث مسلسل "يا أنا يا جدو" حول يوسف "طارق صبري"، وهو حفيد أحد الأثرياء ويرغب في أن يرتبط بقشطة "سارة سلامة"، ولكن تحدث العديد من المفاجآت تعيق هذا الزواج، في إطار لايت كوميدي,
يذكر أن مسلسل "يا أنا يا جدو"من بطولة أحمد بدير، محمد نجاتي، سارة سلامة، طارق صبري، مدحت تيخا، أحمد سلامة، رنا سماحة، عبدالله مشرف، من إنتاج عصام طنطاوي ومن سيناريو وحوار فتحي الجندي وإخراج عادل الأعصر.
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