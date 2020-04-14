محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
أعادت الفنانة شريهان نشر مقطع الفيديو، ظهرت خلاله الفنانة سمية الخشاب وهي تقلدها في فوزاير حاجات ومحتاجات.
ونشرت شريهان الفيديو عبر خاصية الاستوري، عبر إنستجرام، وعلقت: "إنتي جميلة، شكرا أوي يا حبيبتي سمية".
وكانت الخشاب قد نشرت الفيديو التي تقلد فيه شريهان عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "سك سك سك على الموضوع".
وانضمت الفنانة سمية الخشاب للفنانين، الذين اهتموا بتطبيق تيك توك، وتحرص على مشاركة جمهورها بعض الفيديوهات عبر إنستجرام.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تقليدها عبر "تيك توك".. شريهان تشكر سمية الخشاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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