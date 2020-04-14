بعد تقليدها عبر "تيك توك".. شريهان تشكر سمية الخشاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

أعادت الفنانة شريهان نشر مقطع الفيديو، ظهرت خلاله الفنانة سمية الخشاب وهي تقلدها في فوزاير حاجات ومحتاجات.

ونشرت شريهان الفيديو عبر خاصية الاستوري، عبر إنستجرام، وعلقت: "إنتي جميلة، شكرا أوي يا حبيبتي سمية".

وكانت الخشاب قد نشرت الفيديو التي تقلد فيه شريهان عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "سك سك سك على الموضوع".

وانضمت الفنانة سمية الخشاب للفنانين، الذين اهتموا بتطبيق تيك توك، وتحرص على مشاركة جمهورها بعض الفيديوهات عبر إنستجرام.