نبيل فاروق يتوقع "زلزال" يضرب تركيا: "ليس هلوسة مرض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الكاتب الكبير نبيل فاروق، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة غامضة عن زلزال سيضرب تركيا.

وكتب: "فى اتصال غير طبيعى أو معتاد وصلتنى رسالة عجيبة أعجز حتى عن استيعابها تتحدّث عن أحداث مستقبلية وتدللّ على هذا بزلزال سيصيب الأراضى التركية يوم الجمعة القادم ١٧ أبريل فى المساء وهذا ليس هلوسة مرض أو جموح خيال علمى فدعونا معاً ننتظر فإن صح هذا فلنا وقفة ... ودهشة".

وكان نبيل فاروق، قد أجرى عملية جراحية خلال الأيام الماضية، أعلن عنها عبر حسابه على "إنستجرام"، وكتب "فاروق": "السلام عليكم أنا الحمد لله عملت العملية وكويس الحمد لله حالتي جيدة، مش طبيعي قوي لكن أحسن، هقعد فترة 3 شهور على كرسي متحرك وإن شاء الله همشي عادي".

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وكان الدكتور نبيل فاروق قد عن تعرضه لكسر فى عنق عظمة الفخذ اليمنى و عن حاجته لعمل عملية ثانية لتغيير مفصل الحوض الأيمن بعد أن أجري منذ عام تقريباً عملية تغيير مفصل الحوض الأيسر.

يُذكر أن الدكتور نبيل فاروق، كاتب مصري معروف اشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي، صدرت له مجموعة كبيرة من القصص عن المؤسسة العربية الحديثة في شكل كتيبات جيب، وقدّم عدة سلاسل قصصية من أشهرها ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000، ولاقت قصصه نجاحا كبيرا في العالم العربي، خاصة عند الشباب والمراهقين.