الموت يُغيب الملحن خالد بنفس تاريخ وفاة والده

رحل الملحن خالد عادل عن عالمنا مساء يوم السبت الموافق 11 أبريل من شهر أبريل 2020.
ويحمل هذا التاريخ ذكرى مؤلمة لدى خالد عادل، حيث أن
ويشار إلى أن الملحن خالد عادل رحل عن عالمنا بعدصراع طويل مع مرض فشل الكلى، وشُيعت جنازته يوم الأحد من مستشفى شبرا مصر، وتم دفنه في مقابر العائلة بالمحلة الكبرى.
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