رحل الملحن خالد عادل عن عالمنا مساء يوم السبت الموافق 11 أبريل من شهر أبريل 2020. ويحمل هذا التاريخ ذكرى مؤلمة لدى خالد عادل، حيث أن Advertisements والده توفي أيضًا يوم 11 من شهر أبريل 2009. والده توفي أيضًا يوم 11 من شهر أبريل 2009. ويشار إلى أن الملحن خالد عادل رحل عن عالمنا بعد صراع طويل مع مرض فشل الكلى، وشُيعت جنازته يوم الأحد من مستشفى شبرا مصر، وتم دفنه في مقابر العائلة بالمحلة الكبرى. صراع طويل مع مرض فشل الكلى، وشُيعت جنازته يوم الأحد من مستشفى شبرا مصر، وتم دفنه في مقابر العائلة بالمحلة الكبرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الموت يُغيب الملحن خالد بنفس تاريخ وفاة والده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.