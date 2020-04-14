زحمة الأيام يجمع بين مصطفى قمر وحميد الشاعري

انتهى الفنان مصطفى قمر من تسجيل دويتو غنائي يجمعه بالفنان حميد الشاعري، والدويتو يحمل اسم زحمة الأيام. وأغنية زحمة الأيام، من كلمات الشاعر ‏الراحل سامح العجمى، وألحان أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعرى، ومن المقرر طرحها قريبًا. وألحان أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعرى، ومن المقرر طرحها قريبًا. وتأتي كلمات الدويتو الغنائي: Advertisements في زحمة الأيام تتفتفت الأحلام .. وأرضى بقليل وبعيش انده بصوت مبحوح .. على حلم كان مسموح بيعدي مايشوفنيش عمر أتسرق مننا .. فين إللي كانو هنا راحو خلاص ومفيش

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