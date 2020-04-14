فيديو .. سميرة سعيد وونجلها شادي في كواليس "أنت أقوى"

نشرت الفنانة سميرة سعيد فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهرت سميرة من خلاله برفقة نجلها شادي، وذلك في كواليس تصوير كليب أوبريت

أنت أقوى.

وأعربت سميرة عن حبها لشادي، قائلة: دايمًا وجودك جنبي بيديني القوة .. لحظات من السعادة والفرح مع الحب شادي .. من كواليس تصوير أوبريت انت اقوى.

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يذكر أن أوبريت أنت أقوى يضم باقة لامعة من نجوم الفن، وهم: محمد منير، تامر حسني، صابر الرباعي، سميرة سعيد، كارول سماحة، وائل الجسار.

ومن المقرر طرحه نهاية الأسبوع، ومن المرجح أن يكون يومي الخميس أو الجمعة، وهو من كلمات دكتور مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، والأوبريت من إخراج طارق العريان.