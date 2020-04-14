لليوم الثاني على التوالي يوسف الشريف يتصدر ترندات مصر والسعودية

تصدر الفنان المصري يوسف الشريف كل من محركات البحث الخاصة بمصر والسعودية لليوم الثاني على التوالي وذلك عقب نشر البرومو الدعائي الخاص بمسلسله النهاية. تصدر ايضًا مسلسل النهاية محركات البحث أمس وأشاد عدد Advertisements كبير من محبي يوسف الشريف ومتابعي أعماله بالبرومو الدعائي الخاص بعمله الجديد. كبير من محبي يوسف الشريف ومتابعي أعماله بالبرومو الدعائي الخاص بعمله الجديد. يذكر أن مسلسل النهاية ينتمي لدراما الخيال العلمي وتدور أحداثه عام 2120 حول مهندس يحاول التصدي لإجتياح التكنولوجيا ولكن تنقلب الأمور رأسًا على عقب بعد مقابلة إنسان الى مستنسخ منه. المسلسل من بطولة يوسف الشريف، شريف منير، سهر الصايغ، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، اللبناني باسم مغنية وغيرهم من نجوم الفن في مصر والوطن العربي. مهندس يحاول التصدي لإجتياح التكنولوجيا ولكن تنقلب الأمور رأسًا على عقب بعد مقابلة إنسان الى مستنسخ منه. المسلسل من بطولة يوسف الشريف، شريف منير، سهر الصايغ، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، اللبناني باسم مغنية وغيرهم من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

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