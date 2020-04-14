بعد إزالتها لشعرها أمام الكاميرا.. فرح الصراف تتصدر محركات البحث

تصدرت الفنانة الكويتية فرح الصراف محركات البحث في السعودية بعدما أثارت جدل على منصات التواصل الاجتماعي عقب إزالتها لشعرها أمام الكاميرا. قامت الصراف بإزالة شعر رأسها بماكينة حلاقة أمام الكاميرا ونشرت الفيديو معلقة على Advertisements حسابها بتويتر " ياجماعة شعور ولا أروع.. أحس إني تحررت من شيء وبقولكم اللي حاب يسويها الحين فرصته حجر صحي ومو قاعد يشوف أحد.. خطوة جريئة بس مريحة.. ورح يطول مابي دراما". حسابها بتويتر " ياجماعة شعور ولا أروع.. أحس إني تحررت من شيء وبقولكم اللي حاب يسويها الحين فرصته حجر صحي ومو قاعد يشوف أحد.. خطوة جريئة بس مريحة.. ورح يطول مابي دراما". يذكر أن فرح الصراف تنتظر عرض مسلسلها الجديد " أم هارون " والمقرر عرضه في هذا الموسم الرمضاني، تدور أحداث المسلسل حول يهود الكويت والذي بلغ عددهم نحو 100 عائلة يهودية عاشوا بالكويت في ثلاثينات القرن الماضي.

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