أفضل عشر أعمال فنية لدى نتفليكس... تعرف عليها

حققت شركة نتفليكس نجاحًا مذهلًا، حيث حازت في فترة وجيزة على نسب مشاهدة عالية، حيث حققت جميع أعمال نتفليكس على إعجاب ونجاحات ساحقة، كما فقات جميع التوقعات.

وأصبحت نتفليكس حاليًا واحدة من أكبر الشركات العالمية للإنتاج المسلسلات والأفلام، حيث يشترك بها ملايين حول العالم ويتأثرون بما تقدمه من كم هائل من أفلام ومسلسلات وبرامج، وتستمر المنصة في التأثير والتطوير في مختلف الشعوب، وتحاول إنتاج مسلسلات أصلية من بلدان متنوعة.

ونستعرض في التقرير التالي أفضل عشر أعمال فنية لدى نتفليكس:-

مسلسل لا كاسا دي بابيل، وهو من تأليف أليكس بينا، وبطولة كل من أورسيلا كوربرو، إيتزيار إيتونو، ألفارو مورتي، ألبا فلوريس، باكو توس.

وتدور أحداث المسلسل حول رجل غامض يلقب بالبروفيسور يقوم بالإعداد لأكبر عملية سرقة أنجزت على الإطلاق، وذلك بتجنيد 8 أشخاص يدعون بأسماء حركية هي أسماء مدن عالمية، وهؤلاء الأشخاص لهم سوابق إجرامية ومطلوبين أمنيا وليس لديهم ما يخسرونه. الفكرة هي اقتحام دار سك العملة الإسبانية وطباعة 2.4 مليار يورو ويحتاجون لتحقيق ذلك البقاء هناك 11 يومًا والتعامل مع 67 رهينة ونخبة من قوات الشرطة الإسبانية.

مسلسل هذا ما جناه قلبي، وتدور أحداث في حول فتاة يتلاعب بها حبيبها في قضية اختلاس أموال لصالحه فينتهي بها الحال في السجن، وليس أمامها سوى أن تكتسب بسرعة القدرة على النجاة في عالم جديد قاسٍ.

والمسلسل بطولة كل من نجوى نمري، ماجي سيفانتوس، بيرتا

فاسكيز، ومن تأليف دانيال إيسيخا، أليكس بينا، إيفان إسكوبار، استير مارتينيز لوباتو.

مسلسل بريزون بريك وتدور أحداثه حيث أن يقرر مهندس إنشائي إبعاد أخيه عن سجن ولاية نهر فوكس الشهير، وذلك بعد إدانته في جريمة قتل.

مسلسل النخبة وهو من تأليف وإخراج كارلوس مونتيرو وداريو مادرونا، وبطولة كل من ميجيل برنارديو، جايمي لورنت.

وتدور أحداث المسلسل حول مراهقي ثانوية بعد انهيار مدرستهم منح ثلاثة من الأشخاص منحًا دراسية إلى المدرسة خاصة بلأغنياء تدعى لاس إنسيناس، كما يتبع المسلسل بين حياتهم اليومية والسخرية التي يتعرضون لها ومشاكلهم العاطفية والجنسية.

فيلم Love Wedding Repeat، وتدور أحداثه حول محاولة المشهد جاك حشد الشجاعة لتقبيل دينا، زميلته في الغرفة الأمريكية شقيقته هايلي، قبل أن يغادر للعودة إلى لندن، وذلك عقب عودته من روما لزيارة شقيقته هايلي في عطلة نهاية الأسبوع، كما جاءت دينا لزيارة هايلي، قبل أن يتمكن من تقبيل دينا، ثم يأتي جريج زميل السكن الجامعي لجاك ، يصطدم بها. إدراكًا أن جاك يتجه أيضًا نحو المطار، ويقدم له جريج رحلة، ولا يستطيع جاك تقبيل دينا أو حتى أن يقول وداعًا مناسبًا، ثم تتوالى الأحداث في إطار كوميدي رومانسي.

والفيلم من تأليف وإخراج دين

كريج، وبطولة كل من سام كلافلين، أوليفيا مون، إليانور توملينسون، جويل فراي، تيم كي، ألان مصطفى، فريدا بينتو.

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فيلم معجزة في الزنزانة 7، وهو بطولة كل من ريو سونج ريونج، كال سو وون، باك شن هي، أوه دال سوو، جونج جين يونج، بارك ون سانج، كيم جونج تاي، جونج مان سيك.

وتدور أحداث الفيلم حول رجل أُدِين وسُجِن بالخطأ في جريمة قتل، وقد تمكن من بناء صداقات مع مجرمين خطيرين كانوا معه في نفس الزنزانة، كما ساعده هؤلاء على رؤية ابنته بتهريبهم لها إلى داخل السجن.

مسلسل الرقص مع الأفاعي، وتدور أحداثه حول راقص بارع يحظى بإطلاق سراح مشروط حتّى إعادة محاكمته، فينطلق لإثبات أن عشيقته قد لفّقت له تهمة قتل زوجها، وذلك بعد قضائه سبع سنوات في سجن مالقة.

والفيلم بطولة كل من خيسوس موسكيرا، كريستينا كاستانيو، ماريا بيدرازا.

فيلم البروفيسور الظاهرة، ويعد فيلم وثائقيًا، حول الموجة العالمية من الحماسة الشعبية لمجموعة محبوبة من اللصوص، فيجيب هذا الفيلم عن السؤال، وهو من إخراج لويس الفارو.

مسلسل أوزارك، وتدور أحداثه حول قيام المخطط المالي مارتي بيرد فجأة بنقل الأسرة من ضاحية نابرفيل في شيكاغو إلى منتجع أوسيدج بيتش على هضبة الأوزارك في ميزوري بعد حدوث خطأ في خطة غسيل الأموال، حيث يتعين عليه أن يغسل 500 مليون دولار خلال 5 سنوات ليسترضي زعيم عصابة مخدرات. عندما يصل إلى ميسوري ، يتورط هو وعائلته مع المجرمين المحليين بما في ذلك اللانغمورس والسنيلز.

والفيلم بطولة كل من بطولة جيسون بيتمان ولورا ليني، وتأليف بيل دوبوك.

مسلسل المدافعون، وهو مسلسل ويب أمريكي قصير، من إعداد دوجلاس بيتر وماركو راميرز مبني شخصيات قصص مارفل المصورة؛ ديردفل، جيسكا جونز، لوك كيج، والقبضة الحديدية.

وبطولة كل من تشارلي كوكس، كريستين ريتر، مايك كولتر، فين جونز.