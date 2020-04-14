معين شريف يطرح "عملنا واجبنا"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة لافتة ومميزة، طرح الفنان اللبناني ​معين شريف​ اغنية جديدة على قناته الرسمية على يوتيوب تحمل عنوان "​عملنا واجبنا​"، اراد فيها التحدث بلسان الطاقم الطبي في لبنان الذي يواجه خطر ​فيروس كورونا​ الذي ابتُلي فيه الكثير من المواطنين.

ويتضمن فيديو الأغنية لقطات للممرضين والأطباء.

الجدير ذكره ان معين شريف عايد الجمهور مؤخرا بمناسبة عيد الفصح المجيد على طريقته الخاصة، إذ نشر عبر صفحته مقطع فيديو ظهر فيه من إحدى حفلاته وهو يرنّم "يا سيد السلام" للفنان اللبناني الراحل وديع الصافي.

ويقول مطلعها:"يا سيد السلام اعد لنا السلام، فاننا نعيش في زمن يغوص في الاحقاد والمحن في كل يوم يصلب الانسان الف مرة ومرة ويصلب الوطن..".

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