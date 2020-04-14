سميرة سعيد ترقص مع ابنها في كواليس "أنت أقوى"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة المغربية ​سميرة سعيد​ مقطع فيديو لها برفقة ابنها شادي، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر الثنائي وهما يرقصان في كواليس تصوير "​أوبريت أنت أقوى​".

وعلّقت سميرة على الفيديو قائلة: "دايما وجودك جنبي بيديني القوة.. لحظات من السعادة والفرح مع الحب "شادي" من كواليس تصوير أوبريت أنت أقوى".

الأوبريت من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، وإخراج الكليب لطارق العريان.

وتقول كلماته: "كل يوم الشمس تطلع تملى بالنور الوجود.. كل لحظة خير يعدي فى القلوب ولا الورود.. هى نور الإنسانية اللي بتعدى الحدود.. أنت أقوى.. أنت أبقى.. سر أسرار الحياة.. مد إيدك فوق وصلي للمحبة والإله.. غني للحب الكبير للأمل.. تحيا الحياة".

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