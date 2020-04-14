ميرنا وليد - بيروت - تعيش الاعلامية الكويتية ​فجر السعيد​ حالة من القلق ككل المواطنين بسبب ​فيروس كورونا​، اذ تساءلت عن المرحلة المقبلة وعن انتهاء هذا الوباء.

وكتبت فجر على صفحتها الخاصة: "عندي سؤال ماله جواب ... لي وين رايحين ؟!!!! هل هي أزمه وستنتهي أم واقع حياة يجب أن نتأقلم معاه ... معقوله بنعيش باجي حياتنا چذيه ؟!!! متى تنتهي كورونا ؟!! اليوم يقولون ماكو لقاح لـ كورونا قبل سنه !!! بتتحملون سنه چذيه؟!! شنو التغييرات اللي بتصير؟ مادري والله".

الجدير ذكره ان فجر السعيد تعرضت مؤخرا لإنتقادات لاذعة، بعد حديثها عن أزمة فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها رأت ما يحدث في الحلم أثناء مرضها ووجودها في العناية المركزة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فجر السعيد قلقة وتسأل عن هذا الأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.